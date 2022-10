South Africa vs Bangladesh T20 World Cup Scoreboard

SYDNEY: South Africa: Temba Bavuma c Nurul Hasan b Taskin Ahmed 2 Quinton de Kock c Soumya Sarkar b Afif Hossain 63 Rilee Rossouw c Litton Das b Shakib 109 Tristan Stubbs c Litton Das b Shakib 7 Aiden Markram c Soumya Sarkar b Hasan Mahmud 10 David Millernot out 2 Wayne Parnell not out 0 Extras: (LB-1, W-2, NB-4, P-5) 12 Total: (For 5 wickets in 20 Overs) 205 Fall of wickets: 1-7, 2-170, 3-180, 4-197, 5-204.

Bowling: Taskin Ahmed 3-0-46-1, Mehidy Hasan Miraz 3-0-32-0, Hasan Mahmud 4-0-36-1, Mustafizur Rahman 4-0-25-0, Mosaddek Hossain 2-0-16-0, Shakib Al Hasan 3-0-33-2, Afif Hossain 1-0-11-1.