SK Anritha’s four-wicket haul goes in vain

BRIEF SCORES: First Division: Korattur CC 226/8 in 45 overs (MV Tony Maria Jones 37, AS Sivasubramanian 31, R Srihari 75*, RI Sanjay Soorya 56, S Aravind 3/37) lost to Mugappair CC 230/7 in 43.4 overs (M Vishal 75, R Rajaguru 33, R Naveen 45*).Second Division: Autolec ERC 81 in 28.4 overs (M Santhosh 4/24, A Murali 4/9) lost to United CC 85/1 in 18.2 overs (S Maithresh 41*, B Barath 39).Fourth Division: IEC RC 144 in 29.3 overs (BV Dinesh 34, Sanjai Solairaja 29, G Vijaya Kumar 3/36) bt Stag CC 101 in 23.4 overs (M Vignesh 33, G Vijaya Kumar 28, S Parvesh Gautam 3/10); CP RC 226/9 in 30 overs (C Manikandan 54, Mohamed Yusuf 42, K Sathyamoorthy 30, SK Anritha 4/59) bt Frank Worrell CC 146/7 in 30 overs (R Tamil Azhagan 49, A Manikandan 37, B Karthik 25)