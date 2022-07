Preyesh, Yashini come up trumps

CHENNAI: Preyesh Suresh Raj of Raman Table Tennis High Performance Centre clinched the men’s title while S Yashini from the ICF bagged the women’s crown at the Tamil Nadu Table Tennis Association-Win News 1st state ranking tournament that was held recently.

RESULTS:Final: Men: Preyesh Suresh Raj (RTTHPC) bt V Nitin Thiruvengadam (BOB) 4-1 (11-6, 11-8, 11-9, 7-11, 11-8); Boys Under-19: P Raghuraam (Vinwin) bt G Varun (RTTHPC) 4-1 (11-6, 9-11, 11-4, 11-8, conceded by Varun); Boys Under-17: Preyesh Suresh Raj (RTTHPC) bt MR Balamurugan (RTTHPC) 4-3 (7-11, 11-9, 11-5, 9-11, 11-9, 8-11, 11-7); Boys Under-15: Pranav Janaki Raman (SSHI) bt Nikkhil Menon (MST) 4-0 (11-9, 12-10, 11-7, 11-8); Boys Under-13: R Akash Rajavelu (MST) bt Vishruth Ramakrishnan (MST) 3-2 (6-11, 11-5, 2-11, 11-9, 11-9); Boys Under-11: S Rithwik (DTTA) bt K Mugunthan (MST) 3-0 (11-2, 11-4, 11-7).

Women: S Yashini (ICF) bt CR Harsha Vardhini (RBRC) 4-1 (11-9, 11-2, 11-1, 5-11, 11-6); Girls Under-19: M Hansini (MST) bt S Ekantika (DBBB) 4-2 (12-14, 8-11, 11-6, 11-7, 11-3, 11-6); Girls Under-17: S Nalene Amrutha (MVM) bt BR Nandhini (MVM) 4-1 (12-10, 6-11, 11-5, 11-8, 11-9); Girls Under-15: M Hansini (MST) bt BR Nandhini (MVM) 4-1 (12-10, 11-9, 11-4, 11-13, 11-8); Girls Under-13: MR Moksha (MVM) bt T Sathvika (AKG) 3-0 (11-7, 11-6, 11-9); Girls Under-11: S Jaisri (Coronation) bt G Varnika (MVM) 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-7).

Veteran: R Rajesh (LIC) bt V Senthil Kumar (ITTC) 3-1 (11-3, 11-4, 10-12, 11-3). Corporate: Prasanna Kumar (Naukri) bt J Arun Kumar (CSS Corp) 3-0 (11-6, 11-2, 11-8)