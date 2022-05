Tirupur, Namakkal earn wins in Badminton League

CHENNAI: Tirupur Warriors edged out Madurai Eagles 3-2 while Namakkal Killadis demolished Marina Dolphins 4-1 in the Tamil Nadu Badminton Super League Season 2 at the Fireball Academy here on Wednesday. In the second half of Tuesday, Dolphins crushed Kovai Kombans (5-0) and Namakkal pipped Villupuram Falcon Feathers (3-2).

RESULTS: Tirupur Warriors bt Madurai Eagles 3-2 (Men’s singles: Arun Sreevatsan bt Sathyamoorthy 15-14, 15-13; Men’s doubles: Dhileepan/Ganesh Kumar bt Chandramouli/Varshath 15-10, 15-13; Jr. mixed doubles: Premkumar/Riduvarshini lost to Bharathsanjai/Srinidhi 13-15, 8-15; Jr. boys singles: Anishraj lost to Rithvik Sanjeevi 13-15, 10-15; Mixed doubles: Hariharan/Lakshmi Priyanka bt Arjunkrishnan/Arulbala 12-15, 15-10, 15-9). Namakkal Killadis bt Marina Dolphins 4-1 (Men’s singles: Sathishkumar bt Vishal Vasudevan 15-7, 10-15, 15-10; Men’s doubles: Naveen/Vishva bt Danush Kumar/Lokesh Viswanathan 15-10, 15-7; Jr. mixed doubles: Kavin Thangam/Dhanyaa bt Hari Bharathi/Gnanadha 15-8, 15-6; Jr. boys singles: Adithya Narayen lost to Irwin Walter 9-15, 10-15; Mixed doubles: Sasikumar/Thanushree Ramesh bt Mohamed Rehan/Nardhana 15-8, 15-11)