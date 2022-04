Warriors, Kombans win on opening day of TNBSL

CHENNAI: Tirupur Warriors defeated Villupuram Falcon Feathers 3-2 while Kovai Kombans got the better of Madurai Eagles 4-1 on the opening day – Saturday – of the Tamil Nadu Badminton Super League Season 2 at the Fireball Academy here.

RESULTS: Tirupur Warriors bt Villupuram Falcon Feathers 3-2 (Men’s singles: Anirud lost to Eshwar 15-10, 11-15, 11-15; Men’s doubles: Dhileepan/Ganesh Kumar lost to Mohan Raj/Saravanan 13-15, 12-15; Jr. mixed doubles: Hariharan/Riduvarshini bt Ruban Kumar/Reshika 15-5, 15-13; Jr. boys singles: Anishraj bt K Kavin 15-9, 15-11; Mixed doubles: Navin Prasanth/Lakshmi Priyanka bt Senthil Vel/Akshaya Arumugam 15-10, 15-14).

Kovai Kombans bt Madurai Eagles 4-1 (Men’s doubles: Kalaiyarasan/Purushothaman bt Arjun Krishnan/Chandramouli 7-15, 15-14, 15-10; Jr. boys singles: DN Manoj lost to Nidhin 15-8, 12-15, 14-15; Men’s singles: Siddhanth Gupta bt Rithvik Sanjeevi 15-13, 15-7; Mixed doubles: Mauryan/VS Varshini bt Varshath/Arulbala 13-15, 15-8, 15-14; Jr mixed doubles: Aswath Harrish/Methini bt Bharatsanjai/Srinidhi 15-10, 15-12)