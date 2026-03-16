Two express trains to halt at Tindivanam from March 16

CHENNAI: Two express trains will begin halting at Tindivanam from Monday (March 16) on an experimental basis, said a Daily Thanthi report.
The trains are the Uzhavan Express (Train Nos 16865/16866) running between Chennai Egmore and Thanjavur, and the Chennai Egmore-Mangaluru Central Express (Train Nos 16159/16160) operating between Chennai Egmore and Mangaluru Central.
The Uzhavan Express travelling from Chennai Egmore to Thanjavur will arrive at Tindivanam at 12.13 am and depart at 12.15 am. In the return direction, the train will reach the station at 2.13 am and leave at 2.15 am.
Similarly, the Chennai Egmore-Mangaluru Central Express will reach Tindivanam at 12.58 am and depart at 1 am. In the return direction, the train will arrive at 1.15 am and depart at 1.17 am.