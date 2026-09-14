TNCA Inter Districts U23 tournament: Five-star Thasish helps Coimbatore beat Thiruvallur

CHENNAI: Coimbatore all-rounder Thasish Kannan starred both with bat and ball, as he smashed 52 before picking up figures of 5/13, as his side crushed Thiruvallur by 134 runs in the quarter finals of TNCA Inter Districts U23 tournament here on Monday.
Elsewhere, Dindigul’s Sree Mukeshwaran put on a show with a 97, the best batting display of the round. Tenkasi’s Giriharan too scored an unbeaten 78.
Brief Scores (Quarterfinals):
Thoothukudi 141 in 43.5 overs (Vairam Sarath Kumar 60 no, TM Kavin 4/25) lost to Kancheepuram 143/2 in 21 overs (Om Ainesh 67 no);
Tirupur 160 in 43.2 overs (L Abinandhan 4/17, M Dhivakar 3/38) bt Namakkal 116 in 40.3 overs (Vigneshwar 4/15, R Sree Shivaji 3/10);
Dindigul 227 in 40 overs (Sree Mukeshwaran 97, Deeban 52) lost to Tenkasi 228/9 in 44.3 overs (KK Giriharan 78 no, KK Shanmugarajan 60, Sree Mukeshwaran 4/32);
Coimbatore 250/8 in 50 overs (Hari K Pandya 67, Thasish Kannan 52) bt Thiruvallur 116 in 31.3 overs (Thasish Kannan 5/13)