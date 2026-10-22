Tamil Nadu announces 2027 public holidays; 7 long-weekend opportunities on the calendar

CHENNAI: Tamil Nadu has announced its list of public holidays for 2027, with several festivals falling close to weekends, offering opportunities for extended breaks.
The calendar includes Pongal on January 15, Republic Day on January 26, Good Friday on March 26, Tamil New Year on April 14, Bakrid on May 17, Ayudha Pooja on October 8 and Deepavali on October 28.
1. New Year’s Day – January 1 (Friday)
2. Pongal – January 15 (Friday)
3. Thiruvalluvar Day – January 16 (Saturday)
4. Uzhavar Thirunal – January 17 (Sunday)
5. Thaipoosam – January 22 (Friday)
6. Republic Day – January 26 (Tuesday)
7. Ramzan (Id-ul-Fitr) – March 10 (Wednesday)
8. Good Friday – March 26 (Friday)
9. Annual bank account closing day – April 1 (Thursday)
10. Telugu New Year’s Day – April 7 (Wednesday)
11. Tamil New Year / Dr BR Ambedkar’s Birthday – April 14 (Wednesday)
12. Mahavir Jayanti – April 19 (Monday)
13. May Day – May 1 (Saturday)
14. Bakrid (Id-ul-Zuha) – May 17 (Monday)
15. Muharram – June 15 (Tuesday)
16. Independence Day – August 15 (Sunday)
17. Milad-un-Nabi (Prophet’s Birthday) – August 15 (Sunday)
18. Krishna Jayanthi – August 25 (Wednesday)
19. Vinayagar Chathurthi – September 4 (Saturday)
20. Gandhi Jayanti – October 2 (Saturday)
21. Ayudha Pooja – October 8 (Friday)
22. Vijayadasami – October 9 (Saturday)
23. Deepavali – October 28 (Thursday)
24. Christmas – December 25 (Saturday)
Seven straightforward long-weekend opportunities emerge from the calendar for those with Saturdays and Sundays off:
January 1–3: New Year's Day falls on Friday.
January 15–17: Pongal falls on Friday, followed by the weekend.
January 22–24: Thaipoosam falls on Friday.
March 26–28: Good Friday creates a three-day weekend.
April 17–19: Mahavir Jayanti falls on Monday.
May 15–17: Bakrid falls on Monday.
October 8–10: Ayudha Pooja falls on Friday, followed by Vijayadasami on Saturday.
Deepavali falls on Thursday, October 28. Taking leave on Friday, October 29, could create a four-day break through Sunday, November 1, for employees with weekends off.
Note: The annual bank account closing day applies to commercial and cooperative banks, not the general public.