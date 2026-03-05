Southern Railway to ply Sanipeyarchi special on March 6, 7

CHENNAI: The Southern Railway will operate special unreserved MEMU services between Villupuram and Nagapattinam on March 6 and 7 to handle the additional passenger rush to Tirunallaru for Sanipeyarchi.
Train no 06133 Villupuram-Nagapattinam MEMU Special will depart Villupuram at 9.10 am and reach Nagapattinam at 1.05 pm on both days.
In the return direction, the services will leave Nagapattinam at 1.20 pm and arrive at Villupuram at 5.30 pm.
The trains will halt at Panruti, Tiruppadiripuliyur, Cuddalore Port, Parangipettai, Chidambaram, Sirkazhi, Vaithisvarankoil, Mayiladuthurai, Peralam, Tirunallaru, Karaikal and Nagore.