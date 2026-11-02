Southern Railway announces special trains ahead of Diwali

CHENNAI: Southern Railway has announced special trains between Chennai Egmore and Kanniyakumari, and Tambaram and Tenkasi ahead of Diwali.
A one-way special train (train no. 06151) will leave Chennai Egmore at 11.50 pm on November 5 (Thursday) and reach Kanniyakumari at 3.15 pm the next day. Stoppages include Tambaram, Chengalpattu, Melmaruvathur, Villupuram, Tirupadiripuliyur, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuthurai, Kumbakonam, Papanasam, Thanjavur, Tiruchy, Dindigul, Kodaikanal Road, Madurai, Virudhunagar, Sattur, Kovilpatti, Tirunelveli, Nanguneri, Valliyur and Nagercoil.
In the return direction, on November 9 (Monday), train no. 06152 will leave Kanniyakumari at 11.20 pm and reach Egmore at noon the next day.
Stoppages include Nagercoil, Valliyur, Nanguneri, Tirunelveli, Kovilpatti, Sattur, Virudhunagar, Madurai, Kodaikanal Road, Dindigul, Tiruchy, Srirangam, Ariyalur, Vriddhachalam, Villupuram, Melmaruvathur, Chengalpattu and Tambaram.
A special train between Tambaram and Tenkasi, train no. 06049, will leave Tambaram at 5 am on November 7 (Saturday) and reach Tenkasi at 4.45 pm the same day. It will stop at Chengalpattu, Melmaruvathur, Villupuram, Vriddhachalam, Ariyalur, Srirangam, Tiruchy, Dindigul, Kodaikanal Road, Madurai, Virudhunagar, Sivakasi, Srivilliputhur, Rajapalayam, Sankarankovil, Pambakovil Shandy and Kadayanallur.
In the return direction, train no. 06050 will leave Sengottai at 3 pm on November 9 and reach Tambaram at 3.20 am the next day via the same route.
Reservations for these trains will open at 8 am on Tuesday.