Reservation for special train between Tambaram, Santragachi opens on October 14

CHENNAI: Southern Railway will operate a pair of special trains between Tambaram and Santragachi in West Bengal during the Pooja festival, with advance reservations opening on Wednesday, October 14.
Tambaram–Santragachi Express Special will depart Tambaram at 11 pm on October 15 (Thursday) and reach Santragachi at 7.45 am on October 17.
The return service will leave Santragachi the same day at 10.45 am, and arrive at Chennai Beach at 7 pm on October 18 (Sunday).
The train will stop at Egmore, Gudur, Nellore, Ongole, Tenali, Vijayawada, Rajahmundry, Samalkot, Duvvada, Vizianagaram, Palasa, Brahmapur, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore and Kharagpur.