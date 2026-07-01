DT Next Campus | Applications open for Masters’ Union: Aptitude Test; here is how you can apply

CHENNAI: Masters’ Union: Scholarship Aptitude Test 2026 is specifically designed for high-merit, high-potential candidates pursuing careers in Tech & Business Management, Psychology & Marketing, Finance & Economics, Design, Sustainability, Data Science & Artificial Intelligence by providing financial assistance and direct admission opportunities, along with tuition fee scholarships.
Eligibility: Applicants must be currently enrolled in Class 12 (any recognised education boards) or have completed it in 2025. All applicants must appear for the Masters' Union Scholarship Aptitude Test (MUSAT) or qualify for an approved alternate test. Alternate Eligibility for Data Science & Artificial Intelligence programme: JEE percentile above 90%; MUSAT score above 35/45; SAT score above 1500/1600.
Prizes & Rewards: Scholarships offering 10% to 80% tuition fee waivers
Last Date to Apply: July 10
Application mode: Online applications only
Short Url: www.b4s.in/dtnt/MUSCASP1