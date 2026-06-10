Tamil Nadu

DT Next Campus | Applications open for Masters’ Union: Aptitude Test; here is how you can apply

Applicants must be currently enrolled in Class 12 (any recognised education boards) or have completed it in 2025
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Representative ImagePexels
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CHENNAI: Masters’ Union: Scholarship Aptitude Test 2026 is specifically designed for high-merit, high-potential candidates pursuing careers in Tech & Business Management, Psychology & Marketing, Finance & Economics, Design, Sustainability, Data Science & Artificial Intelligence by providing financial assistance and direct admission opportunities, along with tuition fee scholarships.

Eligibility: Applicants must be currently enrolled in Class 12 (any recognised education boards) or have completed it in 2025. Must be aiming to pursue a full-time undergraduate programme in Business Management, Technology, Leadership, Data Science & AI, Design, Sustainability, Finance & Economics, Marketing or related fields. Assessment Requirement: All applicants must appear for the Masters' Union Scholarship Aptitude Test (MUSAT) or qualify for an approved alternate test.

Prizes & Rewards: Scholarships offering 10% to 80% tuition fee waivers

Last Date to Apply: July 10

Application mode: Online applications only

Short Url: www.b4s.in/dtnt/MUSCASP1

Scholarship
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DT Next Campus
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DT Next
www.dtnext.in