Yohan’s hat-trick stuns Hindu SSS

Gandhi Nagar: Jawahar Vidyalaya School 'B' 66 in 28.5 overs (V. Pradhyun 4/12) lost to St. Bedes AIHSS 'B' 67/6 in 27.5 overs (S. Kedhar Kishore 32); St Michaels Academy 205/8 in 30 overs(Meziah Lourdes 68, V. Dharshan 3/18) beat Jawahar Vidyalaya School 'B' 48/7 in 30 overs(Kevin Christo 3/13)

Gojan (Matting): Chennai Public School 101/9 in 30 overs( Samar Prathap Singh 60, Vedaanth Bharath 3/14) lost to PSBB SSS K.K Nagar 103/1 in 12.3 overs(Sidharth Yogesh Ambeti 51); Kola Perumal chetty Vaishnav SSS 75 in 29.2 overs(S. Aarav 3/6) lost to Maharishi Vidya Mandir Mangadu 76/2 in 10.4 overs(J.Gugan 41.no)

St. Bedes B: DAV School Shree Nandeeswarar Campus 82 in 23.2 overs(Jaya Surya 31) lost to Chettinad Hari Shree Vidyalayam 83/4 in 18.3 overs; National Public School 134/8 in 30 overs(Tejas Kannan 66,H Vijaya Balasubramanian 4/27) lost to Chinmaya Vidyalaya Virugambakkam 135/1 in 23.4 overs(T S Vaibhav Rangan 57no, D Logan Varma 52no)

St. Bedes A: PSBB SSS B Nungambakkam 71 in 30 overs(K.Agni Surya 4/19, Aditya Kumar Dubey 3/8) lost to KRM Public School 75/2 in 10.1 overs(A. Patrick Rosario 40no); Sir Mutha School ‘B’ Chetpet 56 in 17.2 overs(M. Mukesh Kumaran 3/14) lost to Don Bosco MHSS A Egmore 57/0 in 5 overs