Yohan’s hat-trick stuns Hindu SSS

CHENNAI: PSBB Nungambakkam’s Yohaan had a day to remember, as the left-arm spinner ended with stellar figures of 4/9, including a hat-trick in TNCA’s U14 B Somasundaram Trophy clash against The Hindu SSS here on Wednesday.
Velammal Vidyalaya’s leg-spinner Rishi Babu too was impressive as the leggie scalped 5/13. Bhavans Rajaji Vidyashram’s Harish was the top run-scorer in the current round, with 87 helping his side best Kola Saraswathi Vaishnav.
Alstom B: Shraddha childrens Academy 210/6 in 30 overs(MH Athavan51no, K Yadhuraj 32no) beat Madras Christian College HSS 32 in 25 overs (Manoop Dev 4/5); Bhavans Rajaji Vidyashram 241/1 in 30 overs(S. Harish 87, Abhilash Gopu 66no, Yuvan Mardia 72no) beat Kola Saraswathi Vaishnav SSS 58 in 16.2 overs (Manyah S Jain 3/8, C .Arjun 3/21)
Engineering: St.Patrick's AIHSS 87 in 20.4 overs lost to MCC MHSS 90/2 in 14.2 overs(Vikas.S 52no); St. Johns Public School 'B', Jalladianpet 105/9 in 30 overs(Harshith Hariharan. S 35, Shiv Sunil 3/4) lost to Chettinad Vidyashram 'A' 106/9 in 29.5 overs(Pranaav Karthik 31)
OCF Ground: Dominic Savio MHSS 46 in 18.1 overs(A Nitin Prasad 3/7) lost to Ebenezer MHSS 47/0 in 4.4 overs; Velammal Vidyalaya Anexure Mel ayanambakkam 185/7 in 30 overs(R.V. Bhuvanendra 61, Richard Mathew 46) lost to Heartfulness Omega International school CBSE A Kolappakam 186/6 in 29 overs(S.Navish 91no,Vaibhav Kumar Meena 3/25)
Union: PSBB SSS 'A' Nungambakkam 249/3 in 30 overs(T. Siddeshwar 73, V. Mukund 77, N. Adhveek 48no,) beat The Hindu SSS 'A' Adyar 61 in 27.3 overs(V. Mukund 3/9, M. Yohaan 4/9; Sri Vimala Vidyalaya SSS KK Nagar 76/6 in 30 overs(Rishi Babu (Leggie) 5/13)) lost to Velammal Vidyalaya 'A' Alapakkam 77/6 in 19 overs
Gandhi Nagar: Jawahar Vidyalaya School 'B' 66 in 28.5 overs (V. Pradhyun 4/12) lost to St. Bedes AIHSS 'B' 67/6 in 27.5 overs (S. Kedhar Kishore 32); St Michaels Academy 205/8 in 30 overs(Meziah Lourdes 68, V. Dharshan 3/18) beat Jawahar Vidyalaya School 'B' 48/7 in 30 overs(Kevin Christo 3/13)
Gojan (Matting): Chennai Public School 101/9 in 30 overs( Samar Prathap Singh 60, Vedaanth Bharath 3/14) lost to PSBB SSS K.K Nagar 103/1 in 12.3 overs(Sidharth Yogesh Ambeti 51); Kola Perumal chetty Vaishnav SSS 75 in 29.2 overs(S. Aarav 3/6) lost to Maharishi Vidya Mandir Mangadu 76/2 in 10.4 overs(J.Gugan 41.no)
St. Bedes B: DAV School Shree Nandeeswarar Campus 82 in 23.2 overs(Jaya Surya 31) lost to Chettinad Hari Shree Vidyalayam 83/4 in 18.3 overs; National Public School 134/8 in 30 overs(Tejas Kannan 66,H Vijaya Balasubramanian 4/27) lost to Chinmaya Vidyalaya Virugambakkam 135/1 in 23.4 overs(T S Vaibhav Rangan 57no, D Logan Varma 52no)
St. Bedes A: PSBB SSS B Nungambakkam 71 in 30 overs(K.Agni Surya 4/19, Aditya Kumar Dubey 3/8) lost to KRM Public School 75/2 in 10.1 overs(A. Patrick Rosario 40no); Sir Mutha School ‘B’ Chetpet 56 in 17.2 overs(M. Mukesh Kumaran 3/14) lost to Don Bosco MHSS A Egmore 57/0 in 5 overs