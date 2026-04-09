Vidyuth bowls Alwarpet to 7-wicket victory

CHENNAI: Riding on left-arm spinner P Vidyuth’s sensational match haul of 12 for 181, Alwarpet CC defeated Jupiter SC by seven wickets with a day to spare in the tenth round of the TNCA First Division League here.
Vidyuth scalped six for 42 in the second innings to skittle out Jupiter for 106 in its second innings.
This was Vidyuth’s seventh fifer this season. He received good support from fellow left-arm spinner Parth Bhut who took three for 24.
Set to chase 62, Alwarpet got there losing three wickets.
BRIEF SCORES: Jupiter 83 in 32.3 overs & 106 in 26 overs (P Vidyuth 6/42, Parth Bhut 3/24) lost to Alwarpet 128 in 26.5 overs & 67/3 in 8.4 overs. Points: Alwarpet CC 6 (22); Jupiter SC: 0 (4); Sea Hawks 101 in 46 overs & 213 in 74.3 overs (S Sujay 66, N Selvakumaran 52, M Mathivanan 6/39) vs Singam Puli 141 in 52 overs & 0/1 in 0.2 overs (U Mukilesh 51, N. Selvakumaran 3/55, DT Chandrasekar 3/36, Daryl Ferrario 3/31); SKM CC 197 in 68.2 overs (C Hari Nishaanth 51, V Maaruthi Raghav 50*, RD Pranav Ragavendra 4/51, R Srinivasan 3/51) vs Globe Trotters 252/9 in 106 overs (D Santhosh Kumar 55, G Ajitesh 58, S Guru Raghavendran 66, M Ganesh Moorthi 3/64); MRC ‘A’ 365 in 147.2 overs (M Boopathi Vaishna Kumar 42, B Anirudh Sitaram 140*, G Govinth 3/49) vs Vijay 90/1 in 32 overs (N Jagadeesan 61 batting); Jolly Rovers 370 in 132.2 overs (R Vimal Khumar 70, B Sachin 43, B Indrajith 40, S Lakshay Jain 88*, R Bharat Srinivas 4/110, S Mohan Prasath 4/73) vs Young Stars 156/2 in 44 overs (S Shrenik 45, Rahul Ayyappan Harish 89 batting); Grand Slam 104 in 45.5 overs & 196/4 in 62 overs (Vignesh S Iyer 59 batting, RK Jayant 48 batting, Sachin Rathi 3/58) vs Nelson 279 in 68.2 overs (Shoaib Mohd. Khan 67, T Saran 42, S Rithik Easwaran 45, J Hemchudeshan 7/94)