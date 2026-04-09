Vidyuth bowls Alwarpet to 7-wicket victory

BRIEF SCORES: Jupiter 83 in 32.3 overs & 106 in 26 overs (P Vidyuth 6/42, Parth Bhut 3/24) lost to Alwarpet 128 in 26.5 overs & 67/3 in 8.4 overs. Points: Alwarpet CC 6 (22); Jupiter SC: 0 (4); Sea Hawks 101 in 46 overs & 213 in 74.3 overs (S Sujay 66, N Selvakumaran 52, M Mathivanan 6/39) vs Singam Puli 141 in 52 overs & 0/1 in 0.2 overs (U Mukilesh 51, N. Selvakumaran 3/55, DT Chandrasekar 3/36, Daryl Ferrario 3/31); SKM CC 197 in 68.2 overs (C Hari Nishaanth 51, V Maaruthi Raghav 50*, RD Pranav Ragavendra 4/51, R Srinivasan 3/51) vs Globe Trotters 252/9 in 106 overs (D Santhosh Kumar 55, G Ajitesh 58, S Guru Raghavendran 66, M Ganesh Moorthi 3/64); MRC ‘A’ 365 in 147.2 overs (M Boopathi Vaishna Kumar 42, B Anirudh Sitaram 140*, G Govinth 3/49) vs Vijay 90/1 in 32 overs (N Jagadeesan 61 batting); Jolly Rovers 370 in 132.2 overs (R Vimal Khumar 70, B Sachin 43, B Indrajith 40, S Lakshay Jain 88*, R Bharat Srinivas 4/110, S Mohan Prasath 4/73) vs Young Stars 156/2 in 44 overs (S Shrenik 45, Rahul Ayyappan Harish 89 batting); Grand Slam 104 in 45.5 overs & 196/4 in 62 overs (Vignesh S Iyer 59 batting, RK Jayant 48 batting, Sachin Rathi 3/58) vs Nelson 279 in 68.2 overs (Shoaib Mohd. Khan 67, T Saran 42, S Rithik Easwaran 45, J Hemchudeshan 7/94)