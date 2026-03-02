Velmurugan stars with ball taking 5 wickets

CHENNAI: Riding on a brilliant bowling effort from P Velmurugan, Village Star CC defeated Power CC by 46 runs in the first division of the TNCA-Villupuram DCA League.
Batting first, Village Star scored 151 for seven in 25 overs with R Arul Selvan contributing 60. In reply, Power CC was bowled out for 105 with Velmurugan taking five for 15.
BRIEF SCORES: I-Division: Sachin Bro. CC 97 in 19.3 overs (A Prabhakaran 3/20, M Arul Kumar 3/16) lost to Sunny Sachin CC 101/3 in 14.2 overs (K Karthi Kannan 34); Dream Boys CC 162 in 44.3 overs (P Kavin Raj 51, J Silambarasan 4/31) lost to Vikravandi CC 163/4 in 35.3 overs (S Chandrakanth 42, R Anbu 31, A Kumar 43)
II-DIVISION: Sakthi CC 116/9 in 25 overs (A Abudhahir 32, A Gajendiran 3/20) lost to Master Blaster CC 120/5 in 15.3 overs (K Karunakaran 49, I Sivabalan 37); Village Star CC 151/7 in 25 overs (R Arul Selvan 60, V Anandh 36, V Manibalan 3/14) bt Power CC 105 in 18.5 overs (S Sengoden 42, M Gurunathan 31, P Velmurugan 5/15)
III-DIVISION: Karna CC 143 in 24 overs (S Dhanasekaran 3/13, V Anandh Raj 3/21) bt Surya GOI 140/6 in 25 overs (J Jagadeesh 36); VRS Engg College 142/7 in 25 overs (R Malayalattar 35, D Gowtham 44, S Keerthivasan 3/23) lost to New Yg Indian CC 145/6 in 20.54 overs (K Kalaimannan 30, S Sathish Kumar 37)