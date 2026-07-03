U16 Thevar trophy: Jadan’s century powers

CHENNAI: Kancheepuram and Vellore notched big victories in the TNCA Inter-Districts Under-16 Tournament for PR Thevar Trophy in the Group A first round matches played at Tiruvallur on Thursday.
Brief scores:
At Tiruvallur – Group A: Kancheepuram 311 for 9 in 50 overs (R Jadan Jonah David 121, Ruthvik Muralidaran 36, G Yogeshwar Rajan 52, K Viswanth 52, M Sai Kumar 3/49) bt Ariyalur 83 in 41.5 overs (S Sri Vishnu 4/12); Kanniyakumari 135 in 36.5 overs (U Koshvin Kumar 3/22) lost to Vellore 137/1 in 20 overs (M Syed Ibrahim Ghouse 98 no)
At Ranipet – Group C: Mayiladuthurai 287 in 47.3 overs (M Pandiyan 31, P Ashwin Matthew 49, S Harish Ragav 79, A Elamaran 3/43, S Balakumaran 3/42) bt Perambalur 92 in 27.4 overs (K Lalith Balaji 36, E Eniyan 3/40, R Ovish 3/26, C Liane Arjun 3/3); Cuddalore 97 in 34.5 overs (M Mano 34, Sarvesh 3/24, D Navaneedh 3/21) lost to Madurai 101 for no loss in 15.2 overs (Jaithran 30 no, S Balakrishnan 60 no)
At Tiruvarur – Group E: Coimbatore 248 in 49.3 overs (P Kiran Adithya 97, N Vivin 36, P Simeon Methew 49 no, B Bhagavadh Raman 4/61) bt Nagapattinam 74 in 32 overs (N Vivin 3/15); Thoothukudi 106 in 48.5 overs (SP Shanvaessh 3/21) lost to Tirupur 107/1 in 15 overs (R Jatin Kumar Yadav 33, SP Shanvaessh 39 no)
At Theni – Group G: Salem 196/9 in 50 overs (Mohamed Saafir 35, Kapilesh 42, Shamalan 33 no, C Sriguru 3/40) bt Erode 123 in 39.1 overs (Paramjith Ragavendhirar 30, Shamalan 3/27); Kallakurichi 107 in 49.5 overs (J Srinithish 3/19, S Ajay 3/29) lost to Virudhunagar 108/3 in 18.4 overs (R Shrinath 30 no)
At Tiruvannamalai – Group H: Chengalpattu 259/8 in 50 overs (R Rishi 100, J Kabilan 69) bt Nilgiris 51 in 23 overs (B Akshadh Rao 3/3, G Atharsh 3/25); Dindigul 131 in 33.3 overs (PSB Tanish 32, S Mohamed Umar 3/18) bt Tiruchirapalli 33 in 15 overs (SP Dhashwin 7/13).