Ton-up Sarathraj, Arun dominate

CHENNAI: Bunts CC’s SJ Arun Kumar (90-ball 111) and Southern Railway Institute’s Sarathraj (80-ball 124) put on tremendous displays of batting in Tamil Nadu Cricket Association (TNCA)’s league matches here on Saturday.
Brief Scores: II Division – Alwarpet CC 251/8 in 50 overs (V. Hari Ragavendra 96 n.o., H. Dinesh 39, V. Varshwin 39, M. Karthik 3/37) bt Jupiter SC 180 in 44.3 overs (P. Kannan 34, C. K. Vishal 54, J. Gowri Sankar 33, A. Aasrit 3/31, Akshay V Srinivasan 3/35); Bunts CC 378/7 in 50 overs (SJ Arun Kumar 111, Hunny Saini 100 no) bt India Pistons CC 107 in 37 overs (R Sasidharan 3/19); Komaleeswarar CC 287 in 48.3 overs (Harshavardhan Sai 85, Sanjay 4/44) lost to Southern Railway Institute 291/3 in 45.1 overs (Sarathraj 124); Egmore RC 148 in 46.1 overs lost to Garnet CC 152/7 in 28.4 overs. (M. Kaushik Gandhi 67, T. Sanjay 3/28)
V Division C Zone – Gems CC 261/7 in 50.0 overs (MK Siva Kumar 58, S. Shaam Prasath 50 no) bt Nungambakkam SC 183 in 49.4 overs (Sathish 61, Rajarajan 6/46); Varsity Occasionals 233/7 in 50 overs (Prasanth 71, Hema Harish 6/52) bt Madras University Union 173 in 41.3 overs (Rabin 5/36); Sridhar CC 166 in 50 Overs (K. K. Giriharan 37, Abhinav Kaarthik 36 n.o., J. Tamilselvan 30) bt VAP CC 136 in 35.3 Overs (M. Sakthivel 31, Abhinav Kaarthik 4/31); Shivaji CC 108 in 36.5 overs (M. Kaleeswaran 35, S. Rajkumar 4/27, S. Inbarasu 3/10) bt Venkat CC 103 in 40 overs (Sharat Narayan 35, M. Kaleeswaran 4/32, A. Imran Khan Pathan 4/24)