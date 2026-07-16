Ton-up Rithaesh, Abinav dominate pre-quarters

Brief Scores:

Heartfulness Int. School CBSE Kolapakkam 186/5 in 30 overs (Abinav Santhosh 100 no) bt Jawahar Vidyalaya SSS ‘A’ Ashok Nagar 93 in 24.4 overs (Tarun Raj 4/25); Don Bosco MHSS ‘B’ Egmore 157/3 in 30 overs (Mayank Dhruva 80) bt Ebenezer MHSS ‘A’ Korattur 150/7 in 30 overs (KC Krish 39); Ramachandraa Public School, Kottivakkam 200/3 in 30 overs (Rithaesh 104) bt Santhome HSS 'A' 120 in 27.2 overs (Srisai 52 no, Tharun 3/13); Heartfulness Int. School NIOS ‘A’ Kolapakkam 272/2 in 30 overs (Ruthvik Muralidharan 80, D Prathish 80 no) bt Sishya OMR School, Thuraipakkam 71 in 17.3 overs (MP Abhiman Sundar 5/17)