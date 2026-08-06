TNCA second division League Championship: Centurions Abilash, Kannan steal show

CHENNAI: Garnet CC’s batter AV Abilash struck a sizeable 132-ball 123 against Rising Stars CC in its TNCA second division League Championship clash here on Thursday. His knock was enough to hand Garnet a 105-run win over the Stars.
Jupiter SC’s P Kannan wasn’t too far behind, as he smashed an unbeaten 140-ball 121, an innings that had seven fours and five sixes. In a round that was largely dominated by batting displays, Milkyway CC’s off-spinner PR Tharun was an anomaly, with figures of 6/48 bowling Sumangali Homes out for 163.
Brief Scores:
Division II: Garnet CC 314 in 49.3 overs (AV Abilash 123, R Vivek 74) bt Rising stars CC 209/9 in 50 overs (Navin 71, N Karmegan 37);
Jupiter SC 289/6 in 50 overs (P. Kannan 121 no, E Krish 60, T Sanjay 3/33) bt Egmore RC 218 in 44.5 overs (SA Bhavik Dariyo 71, Arjun Senthil 34, J Gowri Sankar 4/39);
Bunts CC 342 in 49.5 overs (Thamarai Selvan 66, K Rajkumar 60, Hunny Saini 42) bt Alwarpet CC 174 in 37.5 overs (Hari Ragavendra 46, SJ Arun Kumar 3/28)
Division IV A Zone: Sumangali Homes 163 in 39.3 overs (DK Dinesh Kumar 41, PR Tharun (6/48) lost to Milkyway CC 168/3 in 23.3 overs (A Praveen Kumar 60 no, S Sabari 45 no);
Reserve Bank RC 301/8 in 50 overs (R Deepak 55, T Kumara Gurubaran 49) bt Kamyuth Club 83 in 26.3 overs (Chokkalingam 4/41, K Aravind 4/26).