TNCA Inter Districts Women’s Tournament: Sarathipriya, Abhinandini headline batting domination

CHENNAI: Tirupattur’s skipper Sarathipriya slammed a stellar 127 off 142 balls in her side’s 208-run win over Theni in TNCA’s Inter Districts Women’s Tournament. If Sarathipriya showed her prowess in Coimbatore, Perambalur’s Abhinandini smashed an unbeaten 109 in Erode, as her side beat Nagapattinam on Friday.
Brief Scores: Group A in Coimbatore: Tirupattur 297/2 in 50 overs (Sarathipriya 127 no) bt Theni 89 in 47.3 overs (Gagini 5/6, Kokila 4/14);
Krishnagiri 181/6 in 50 overs (Chathurya 70) bt Kanyakumari 49 in 28.1 overs (Ayesha 4/13);
Group C in Kallakurichi: Villupuram 201 in 44.2 overs (Pushpalatha 78) bt Karur 92 in 35.4 overs;
Sivagangai 210/8 in 50 overs (Harini 54) lost to Thanjavur 212/8 in 49.3 overs (Nishanthini 73 no);
Group E in Chengalpattu: Mayiladuthurai 121 in 34.3 overs (S. Dekshanaa 30, Sridharshini 3/10) lost to Tiruchirapalli 123/4 in 23.5 overs (Pooja 31 no);
Cuddalore 48 in 22.1 overs (Akshaya 5/22, Kiran Keshika 4/15) lost to Ariyalur 49/3 in 15.2 overs;
Group G in Erode: Thiruvarur 159/8 in 50 overs (Jayasri 54 no, Vinothini 3/37) lost to Ranipet 162 for no loss in 18.5 overs (Ragavi 83 no, Rinaaz 71 no);
Perambalur 300/3 in 50 overs (Abhinandini 109 no, Poonguzhali 66) bt Nagapattinam 137/6 in 50 overs;
Group H in Tirunelveli: Tirupur 118 in 34.3 overs (Kavi Bharathi 3/10) lost to Tenkasi 119/6 in 33.2 overs (Kaviya Muthulakshmi 35);
Thoothukudi 76 in 27.1 overs (Vishnu Priya 3/10) lost to Kanchipuram 80/1 in 13.2 overs (Mridula Sriram 39 no).