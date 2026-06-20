TNCA Inter Districts Women’s pre quarter finals: Riya, Hashini pick up splendid five-wkt hauls

Brief Scores: In Coimbatore: Chengalpattu 81 in 46.3 overs (S. Sweata 3/9) lost to Coimbatore 82/2 in 25.2 overs

In Dindigul: Dindigul 380/4 in 50 overs (Madhumitha Anbu 105 no, Sri Nithi 77) bt Virudhunagar 53 in 24.1 overs (Sanofar Fathima 4/11)

In Trichy:Krishnagiri 158 in 46.4 overs (Rithika 60 , Sarmila 3/25) bt Trichy 62 in 28.2 overs (K Hashini 5/18 , Tanushri 3/13)

In Madurai: Madurai 156 in 48.2 overs (Alagurani 73, M. Thenmozhi 3/24) bt Vellore 69 in 34.4 overs (Riya 5/15)

In Erode: Sivagangai 162 in 49 overs (Haretha Devi 42, D Sree Varsshini 5/37) lost to Erode 163/6 in 35.4 overs

In Salem: Salem DCA 163 in 49.1 overs (M. Sobiya 35, Sanjana 3/17) bt Tenkasi 74 in 30.5 overs (Ritika 3/8)

In Tirunelveli: Tirunelveli 195 in 50 overs (Goshika Shri 44, P. Anritha 3/38) lost to Thiruvallur 197/4 in 46.3 overs (Shrinidhi 73 no, Aasitha 34 no)

In Ranipet: Ranipet 205/6 in 37 overs (Ragavi 72) bt Thanjavur 117/9 in 37 overs (Mohana Priya 4/18).