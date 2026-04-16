TNCA First Division: Big wins for Jolly Rovers, Sea Hawks

CHENNAI: DT Chandrasekar continued his rich vein of form, taking six for 45, including a hat-trick, to bowl the Sea Hawks to a seven-wicket win over SKM CC in the 11th round of the TNCA First Division League here.
Chandrasekar finished with a match haul of 13 for 74 as the Sea Hawks chased down the target of 53 with ease. Elsewhere, skipper B Indrajith’s unbeaten 152 helped Jolly Rovers beat Vijay CC by an innings and 231 runs.
Singam Puli 328 in 106.4 overs (K Aashiq 40, U Mukilesh 67, M Affan Khader 103, R Sibi 41, R Sanjay Yadav 4/105) vs Nelson 205/7 in 70 overs (S Rithik Easwaran 51, Robin Bist 53)
Vijay 125 & 68 in 20.2 overs (P Saravanan 7/26) lost to Jolly Rovers 424/9 decl. in 105.2 overs (R Vimal Khumar 86, B Sachin 63, B Indrajith 152 not out, RS Ambrish 52, A Aswin Crist 3/11). Points: Rovers 6 (43); Vijay 0 (29)
Young Stars 440 in 170.1 overs (M Mithul Raj 112, Adittya Varadharajan 164, J Ajay Chetan 43, B Aaditya 4/145, R Abilash 3/139) vs MRC ‘A’ 17/0 in 7 overs
SKM CC 77 & 104 in 27 overs (DT Chandrasekar 6/45 incl. hat-trick) lost to Sea Hawks 129 & 56/3 in 9.4 overs. Sea Hawks 6 (41); SKM 0 (27)
Grand Slam 319 in 114.1 overs (L Suryapprakash 82, Akshay Sarangdhar 46, Arpit Vasavada 46, RK Jayant 42, Aryan Sanjay Thakre 50) vs Jupiter 160/3 in 52 overs (P Khush Bardia 77 batting)
Alwarpet 340 in 117.5 overs (LR Nawin 41, A Badrinath 93, P Vidyuth 49*, R Ram Arvindh 69, R Aushik Srinivas 3/78, R Srinivasan 3/59) vs Globe Trotters 216/2 in 56 overs (S Radhakrishnan 109 batting, D Santhosh Kumar 52)