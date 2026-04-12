TNCA: Aravind Krishna takes fifer for MAS CC

CHENNAI: Varun Vishal’s splendid effort of five for 26 went in vain as Standard Ambattur lost to Wheels India RC by 16 runs in the TNCA Thiruvallur DCA League Championship.
After restricting Wheels India to 109, Standard Ambattur was bowled out for 93. Elsewhere, legspinner R Aravind Krishna’s 5/19 helped MAS CC beat Ambattur CC by four wickets.
I Division A Zone: Wheels India RC 109 in 28.1 overs (S Karthik 26, Varun Vishal 5/26) bt Standard Ambattur CC 93 in 19.5 overs (Kiran Karthikeyan 39, U Mohammed Barakathullah 3/30, S Karthik 3/21); Ambattur CC 202 in 41.1 overs (L Pradheep Vishal 51, SL Lawrence Nova 61, R Sathish Kumar 34, R Aravind Krishna 5/19) lost to MAS CC 205/6 in 41.3 overs (Shubhan Krishnan Sridhar 85, M Thiyagarajan 56, S Praveen Kumar 32*)
II Division A Zone: SRIHER RC 206/8 in 30 overs (S Harish Kiran 42, M Bharath 53, S Yogeshwaran 52, K Raja 4/30) lost to Universal CC 207/7 in 29.1 overs (S Gautham Raj 96, V Vignesh 51)
Mogappair CC 99 in 26.3 overs (S Naveen Kumar 3/21, S Sachin 3/17) lost to Aththis CC 101/5 in 20.4 overs (S Sachin 37*, S Sathyananth 26*, K Nirmal Kumar 27, R Divakar 3/24)