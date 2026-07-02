Tirupur’s Shanvaessh scores ton

Brief Scores: Group A: Kanyakumari 42 in 22.3 overs (Kiran Raj Yadav 3/12) lost to Thiruvallur 43/3 in 11 overs; Vellore 152/9 in 50 overs (Arjun Sai 31) lost to Kancheepuram 153/2 in 35.5 overs ( Yogeshwar Rajan 62 no); Group C: Cuddalore 107 in 32.1 (E Eniyan 4/16) lost to Mayiladuthurai 110/2 in 17.5 overs (Ovish 30 no); Madurai 231/9 in 50 overs (Deekshidhan 53) bt Ranipet 136 in 40.3 overs (K. Abhinav Kaarthik 3/20); Group E: Tirupur 342/2 in 50 overs (SP Shanvaessh 118 no) bt Thiruvarur 76 in 27.5 overs (Pranesh 5/18); Nagapattinam 204/8 in 50 overs (Sri Amaresh 58, Vignesh 40 no) bt Thoothukudi 140 in 35.3 overs (Pradeep 5/16); Group G: Virudhunagar 82 in 28.3 overs (Mahadheeran 5/33) bt Salem 74 in 27.1 overs (Ajay 3/18); Theni 125 in 36.4 overs (Rajathilakan 4/28) bt Kallakurichi 68 in 31.3 overs (MP Abhiman Sundar 4/18); Group H: Nilgiris 131 in 40.4 overs (Ishaan 43, Mugilan 4/24) lost to Tiruvannamalai 132/3 in 23.5 overs (Sudharsanan 54); Dindigul 201 in 50 overs (SP Dhashwin 58) bt Chengalpattu 167 in 46.5 overs (Sri Hari 4/39, SP Dhashwin 3/31)