Thenmozhi, Subhaharini strike big centuries in Inter Districts Women's Tournament

CHENNAI: Kallakurichi’s skipper NS Subhaharini struck a sizeable 160 off 141 balls, laced with 21 fours and three sixes against Villupuram on Sunday in TNCA Inter Districts Women’s Tournament 2026-27. But it was Vellore’s Thenmozhi who stole the thunder as the batter smashed 180 off 144 balls against Pudukkottai.
Brief Scores: Group A in Coimbatore: Coimbatore 169 in 44 overs (Hashini 5/49) lost to Krishnagiri 170/8 in 45.5 overs (Sudheshna 54, Thejes Sree 51 no); Kanyakumari 298/6 in 50 overs (Varsha 63 no) bt Theni 48 in 31.1 overs (Vininyaranu 4/7)
Group B in Dindigul: Madurai 160/8 in 50 overs (Nidila Saanvi 52, Abhinaya 3/27) lost to Tiruvannamalai 161/7 in 46.4 overs (RS Varsha 79 no); Dharmapuri 173/7 in 50 overs (VJ Deepika 40) lost to Dindigul 174/5 in 38.3 overs (Madhumitha Anbu 40)
Group C in Kallakurichi: Kallakurichi 266/6 in 50 overs (Subhaharini 160) bt Villupuram 104 in 30 overs (Subhaharini 4/7) by 109 runs (VJD method); Karur 90 in 41.5 overs (Nithilaa 3/15) lost to Sivagangai 61/2 in 14.5 overs (VJD method)
Group D in Salem: Salem 361/8 in 50 overs (Rithika 89) bt Ramanathapuram 68 in 19.2 overs (Sonika 5/9, Thakshina 3/4); Thiruvallur 224/7 in 50 overs (Shrinidhi 90, Aasitha 66) bt Namakkal 78 in 32.5 overs (Hasini 3/3)
Group E in Chengalpattu: Chengalpattu 167 in 48 overs (Suji 33) bt Tiruchirapalli 96 in 37.4 overs (Lithisha 4/13); Mayiladuthurai 141 in 41.3 overs (Akshaya 4/19) lost to Ariyalur 142/4 in 28 overs (S. Aparna 52)
Group F in Pudukottai: Nilgiris 123 in 38.5 overs (Thamarai 3/23) lost to Virudhunagar 126/6 in 32.3 overs (Jalashini Kalyanaraman 3/25); Vellore 411/6 in 50 overs (Thenmozhi 180 no) bt Pudukkottai 105 in 37.2 overs (Keerthana 3/20)
Group G in Erode: Erode 287/7 in 50 overs (Aishwarya 158) bt Ranipet 211/5 in 50 overs (Mohana Priya 38); Perambalur 166 in 40.1 overs (A. Chinmayi 31, Smelani 3/29) bt Thiruvarur 160 in 39.3 overs (Chinmayi 4/28)
Group H in Tirunelveli: Tirunelveli 206/8 in 50 overs (Sahaya Andriya 49 no) bt Tenkasi 151 in 47.1 overs (Abitha 6/22); Tiruppur 391/7 in 50 overs (Aksara 118 no), Iswarya Lakshmi 59) bt Thoothukudi 75 in 29.3 overs (Iswarya Lakshmi 4/15)