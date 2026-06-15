Sports

Thenmozhi, Subhaharini strike big centuries in Inter Districts Women's Tournament

Vellore’s Thenmozhi who stole the thunder as the batter smashed 180 off 144 balls against Pudukkottai
(L) NS Subhaharini, (R) M Thenmozhi
(L) NS Subhaharini, (R) M Thenmozhi
Updated on

CHENNAI: Kallakurichi’s skipper NS Subhaharini struck a sizeable 160 off 141 balls, laced with 21 fours and three sixes against Villupuram on Sunday in TNCA Inter Districts Women’s Tournament 2026-27. But it was Vellore’s Thenmozhi who stole the thunder as the batter smashed 180 off 144 balls against Pudukkottai.

Brief Scores: Group A in Coimbatore: Coimbatore 169 in 44 overs (Hashini 5/49) lost to Krishnagiri 170/8 in 45.5 overs (Sudheshna 54, Thejes Sree 51 no); Kanyakumari 298/6 in 50 overs (Varsha 63 no) bt Theni 48 in 31.1 overs (Vininyaranu 4/7)

Group B in Dindigul: Madurai 160/8 in 50 overs (Nidila Saanvi 52, Abhinaya 3/27) lost to Tiruvannamalai 161/7 in 46.4 overs (RS Varsha 79 no); Dharmapuri 173/7 in 50 overs (VJ Deepika 40) lost to Dindigul 174/5 in 38.3 overs (Madhumitha Anbu 40)

Group C in Kallakurichi: Kallakurichi 266/6 in 50 overs (Subhaharini 160) bt Villupuram 104 in 30 overs (Subhaharini 4/7) by 109 runs (VJD method); Karur 90 in 41.5 overs (Nithilaa 3/15) lost to Sivagangai 61/2 in 14.5 overs (VJD method)

Group D in Salem: Salem 361/8 in 50 overs (Rithika 89) bt Ramanathapuram 68 in 19.2 overs (Sonika 5/9, Thakshina 3/4); Thiruvallur 224/7 in 50 overs (Shrinidhi 90, Aasitha 66) bt Namakkal 78 in 32.5 overs (Hasini 3/3)

Group E in Chengalpattu: Chengalpattu 167 in 48 overs (Suji 33) bt Tiruchirapalli 96 in 37.4 overs (Lithisha 4/13); Mayiladuthurai 141 in 41.3 overs (Akshaya 4/19) lost to Ariyalur 142/4 in 28 overs (S. Aparna 52)

Group F in Pudukottai: Nilgiris 123 in 38.5 overs (Thamarai 3/23) lost to Virudhunagar 126/6 in 32.3 overs (Jalashini Kalyanaraman 3/25); Vellore 411/6 in 50 overs (Thenmozhi 180 no) bt Pudukkottai 105 in 37.2 overs (Keerthana 3/20)

Group G in Erode: Erode 287/7 in 50 overs (Aishwarya 158) bt Ranipet 211/5 in 50 overs (Mohana Priya 38); Perambalur 166 in 40.1 overs (A. Chinmayi 31, Smelani 3/29) bt Thiruvarur 160 in 39.3 overs (Chinmayi 4/28)

Group H in Tirunelveli: Tirunelveli 206/8 in 50 overs (Sahaya Andriya 49 no) bt Tenkasi 151 in 47.1 overs (Abitha 6/22); Tiruppur 391/7 in 50 overs (Aksara 118 no), Iswarya Lakshmi 59) bt Thoothukudi 75 in 29.3 overs (Iswarya Lakshmi 4/15)

Kallakurichi
TNCA Inter Districts Women’s Tournament
Thenmozhi
X

DT Next
www.dtnext.in