TAKE Rotary Serenity Cup: St. Bede’s crowned champion

CHENNAI: St. Bede’s regained the TAKE Rotary Serenity Cup U-19 inter-school tournament by beating Jeppiaar Matric at Amir Mahal.

St. Bede’s secured a huge first-innings lead of 312 runs after scoring 495 in reply to Jeppiaar’s 183. Wicket-keeper S Srivatsan scored 119 (234b, 20x4).

Brief scores: Jeppiaar Matric 183 & 84/3 in 20 overs (Khush Bardia 52 not out) drew with St Bede’s 495 in 200.4 overs (KV Raaghav 87, V Shavin 52, BG Dev Arjun 30, Siddarrth Ravi 30, S Srivatsan 119, S Kumaresan 63 not out, RD Pranav Raghavendra 36, Aradhya Gupta 4/94, Dharma Sastra Rao 3/112)

Tournament Awards: Player of the Final: RD Pranav Raghavendra (St. Bede’s); best batter of tournament: BG Dev Arjun (St. Bede’s); best bowler of tournament: Dharma Sastra Rao (Jeppiaar); consistent performer: Siddarrth Ravi (St. Bede’s); best wicket-keeper: S Srivatsan (St. Bede’s); player of the tournament: V Shavin (St. Bede’s)