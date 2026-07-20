Swagata spins web around Silver Strikers

Brief Scores: Yellow Challengers 167/9 in 41 overs (S. Nandhana 42) lost to Blue Avengers 168/8 in 40 overs (Gowri Lakshmi 50, Anupriya 3/17); Green Invaders 229/8 in 50 overs (SR Srisuveedha 85) lost to Navy Knights 230/7 in 43.2 overs (G Kamalini 66); Silver Strikers 158 in 43 overs (Sweta 57, D Swagata 6/24) lost to Red Rangers 159/4 in 33.4 overs (NS Subhaharini 64 no); Purple Blazers 256/6 in 50 overs (Arshi Choudhary 64) bt Maroon Mavericks 161 in 46.3 overs (Eloksi Arun 49)