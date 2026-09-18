Suresh, Harish smash stroke-filled tons

Brief Scores:

III Division A Zone – Chatnath RC 250/5 in 50 overs (M Arvindh 56, Kanishka C Arvind 46) bt Ranji CC 161 in 42 overs (Kanishka 6/39); Indian Bank S & RC 240/9 in 50 overs (Sanjay Shrinivas 101, C Gokul 3/24) lost to NRC 241/6 in 43.1 overs (Harish 114);

IV Division B Zone – TI Cycles S & RC 182 in 49.2 overs (Tarun Srinivas 57, Dinesh Kumar 5/62) bt BRC 156 in 46.4 overs (K Prasath Kumar 4/37); Comrades CC 273/8 in 50 overs (SD Suresh Kumar 119) bt Social CC 256 in 47.5 overs (Madhesh 56, M Saravanan 4/58); YMA 255 in 50 overs (Saran Prethium 101, Anirudh Sridhar 4/61) bt CUC 186 in 45.1 Overs (Anirudh 63, Ragul Rithick 3/39, Alagar Samy 3/42); YMA 255 in 50 overs (Midhesh 65, G Saran Prethium 101, Hema Anand 3/61, Anirudh Sridhar 4/61) bt CUC 186 in 45.1 Overs (Anirudh Sridhar 63, S. Dhanvant 37, Ragul Rithick 3/39, Alagar Samy 3/42, AH Abul Hakkim 3/59)