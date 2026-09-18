Suresh, Harish smash stroke-filled tons

CHENNAI: Comrades CC’s left-handed batter Suresh Kumar and NRC’s Harish top scored in the current round of Tamil Nadu Cricket Association (TNCA) league, with 119 and 114 respectively.
Apart from Suresh and Harish, there were other centurions too in the round, with Indian Bank S & RC’s Sanjay Shrinivas scoring 101, and YMA’s batter G Saran Prethium too notched up a ton.
On the bowling front, Kumbhat CC’s left-arm spinner Vanchinathan (6/20), and Chatnath’s off-spinner Kanishka Arvind (6/39) topped bowling charts.
III Division A Zone – Chatnath RC 250/5 in 50 overs (M Arvindh 56, Kanishka C Arvind 46) bt Ranji CC 161 in 42 overs (Kanishka 6/39); Indian Bank S & RC 240/9 in 50 overs (Sanjay Shrinivas 101, C Gokul 3/24) lost to NRC 241/6 in 43.1 overs (Harish 114);
IV Division B Zone – TI Cycles S & RC 182 in 49.2 overs (Tarun Srinivas 57, Dinesh Kumar 5/62) bt BRC 156 in 46.4 overs (K Prasath Kumar 4/37); Comrades CC 273/8 in 50 overs (SD Suresh Kumar 119) bt Social CC 256 in 47.5 overs (Madhesh 56, M Saravanan 4/58); YMA 255 in 50 overs (Saran Prethium 101, Anirudh Sridhar 4/61) bt CUC 186 in 45.1 Overs (Anirudh 63, Ragul Rithick 3/39, Alagar Samy 3/42); YMA 255 in 50 overs (Midhesh 65, G Saran Prethium 101, Hema Anand 3/61, Anirudh Sridhar 4/61) bt CUC 186 in 45.1 Overs (Anirudh Sridhar 63, S. Dhanvant 37, Ragul Rithick 3/39, Alagar Samy 3/42, AH Abul Hakkim 3/59)