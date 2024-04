Super Kings Academy summer camp from April 6 to May 31

CHENNAI: Super Kings Academy by Chennai Super Kings will be conducting a summer cricket coaching camp across Tamil Nadu from April 6 to May 31 for boys and girls aged 6 to 23.

For admissions, contact 86108 22627 (Coimbatore), 73054 22282 (Salem), 86673 10972 (Trichy), 96779 24249 (Tirunelveli), 95667 73692 (Hosur), 72008 86633 (Tiruppur) and 73054 22282 (Karaikudi).