Sunrisers Hyderabad opt to bowl against Rajasthan Royals in IPL Eliminator

Rajasthan Royals' captain Riyan Parag, second left, and Sunrisers Hyderabad's captain Pat Cummins, left, with others during the toss before the Indian Premier League (IPL) 2026 Eliminator T20 cricket match between Rajasthan Royals and Sunrisers Hyderabad, in New Chandigarh, Wednesday, May 27, 2026 PTI
MULLANPUR: Sunrisers Hyderabad skipper Pat Cummins on Wednesday won the toss and elected to bowl against Rajasthan Royals in the Indian Premier League Eliminator here.

The winner of this contest will take on Gujarat Titans in Qualifier 2 here on May 29.

RR had their regular skipper Riyan Parag returning to the playing eleven after a brief hamstring injury trouble along with senior all-rounder Ravindra Jadeja.

For SRH, Praful Hinge made a comeback.

Teams:

SRH: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (wk), Heinrich Klaasen, Smaran Ravichandran, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins (c), Shivang Kumar, Eshan Malinga, Sakib Hussain, Praful Hinge.

RR: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel (wk), Riyan Parag (c), Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Yash Raj Punja.

