Suhail, Arjun, Kaarthi all score big tons

CHENNAI: Centuries galore in TNCA League Championship 2026-27, as Southern Railway SA’s Mohammed Suhail (110no), UFCC T Nagar’s Dev Arjun (127) and Nungambakkam CC’s Kaarthi (104no) all score centuries on Wednesday.
In terms of bowling efforts, two leg-spinners take the cake, with Sanjay Kartik picking up figures of 6/72 and Hunters XI’s Gangadharan finished his spell with six wickets, conceding just 33 runs.
Chennai P & T Audit’s Srivatsan too picked up 6/48.
III Division B Zone
Hunters XI 228/8 in 50 overs (R Rokith 77) bt Prem CC 188/9 in 34 overs (A Gangadharan 6/33); Southern Railway SA 242/7 in 50 overs (AH Mohamed Suhail 110 no) lost to Singam Puli CC 248/7 in 49.4 overs (Dhanish Kumar 60 no); UFCC (T. Nagar) 294/6 in 50 overs (BG Dev Arjun 127) bt Triplicane SC 204 in 49.2 overs (Sachin 84); Nungambakkam CC 235/9 in 50 overs (Kaarthi 104 no) lost to ICF SA 237/9 in 49 overs (Muralitharan 4/45)
V Division B Zone
MRC 'B' 232 in 45.2 overs (Sanjay Kartik 6/72) lost to Free Lancers CC 233/4 in 43.1 overs (Mahesh Krishna 77); Indian Oil (RO) S & RC 249/9 in 50 overs (Srivatsan 6/48) bt Chennai P & T Audit 123 in 33.1 overs (R. Anthony Monttfort 38, Rakesh Kumar 5/45)