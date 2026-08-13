Suhail, Arjun, Kaarthi all score big tons

Brief Scores:

III Division B Zone

Hunters XI 228/8 in 50 overs (R Rokith 77) bt Prem CC 188/9 in 34 overs (A Gangadharan 6/33); Southern Railway SA 242/7 in 50 overs (AH Mohamed Suhail 110 no) lost to Singam Puli CC 248/7 in 49.4 overs (Dhanish Kumar 60 no); UFCC (T. Nagar) 294/6 in 50 overs (BG Dev Arjun 127) bt Triplicane SC 204 in 49.2 overs (Sachin 84); Nungambakkam CC 235/9 in 50 overs (Kaarthi 104 no) lost to ICF SA 237/9 in 49 overs (Muralitharan 4/45)