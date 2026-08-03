St Mary’s Audlin picks rare six-for

Brief Scores: Venkateswara CC 315/6 in 50 overs (V Naveen Kumar 114 no, S Dhinakaran 80) bt ICI S & RC 155 in 39 overs (Prithivraj 44, Gowtham 3/21);



NUC 262/9 in 30 overs (Abdul Riyaz 103, S. Vasantha Kumar 4/61) bt Bank of India S & RC 197/5 in 30 overs (VC Prasanth 69 no. S Mohana Kumar 48, Saravana Guru 3/27);



St. Mary's CC 193/7 in 30 overs (CK Deepak Kumar 58, Rajkumar 3/20) bt Amar CC 102/9 in 30 overs (TS Audlin 6/19)