SRH win toss, opt to bat against KKR

HYDERABAD: Sunrisers Hyderabad captain Pat Cummins won the toss and opted to bat in their IPL match against Kolkata Knight Riders here on Sunday.
For SRH, Ravichandran Smaran and Harshal Patel made the playing XI, replacing Nitish Kumar Reddy and Harsh Dubey.
For KKR, Manish Pandey is playing his first game of the season, coming in for Ramandeep Singh.
Teams:
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (capt), Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Heinrich Klaasen, Salil Arora, Aniket Verma, R Smaran, Harshal Patel, Eshan Malinga, Shivang Kumar.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (capt), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rovman Powell, Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Kartik Tyagi, Varun Chakravarthy, Vaibhav Arora.