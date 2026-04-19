IPL 2026: LSG win toss, elect to bowl against PBKS; Pant fit to play

Lucknow Super Giants' captain Rishabh Pant, left, and Punjab Kings' captain Shreyas Iyer during toss ahead of the Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Punjab Kings and Lucknow Super Giants, in New Chandigarh, Punjab, Sunday, April 19, 2026 PTI
MULLANPUR: Lucknow Super Giants skipper Rishabh Pant won the toss and elected to field against Punjab Kings in an IPL match here on Sunday.

Pant allayed concerns about his fitness, walking in for the toss after suffering a blow to his left elbow in the previous game against Royal Challengers Bengaluru.

Teams: Lucknow Super Giants: Aiden Markram, Mitchell Marsh, Rishabh Pant (w/c), Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Mukul Choudhary, Mohammed Shami, Avesh Khan, Prince Yadav, M Siddharth, Mohsin Khan.

Punjab Kings: Prabhsimran Singh (w), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.

