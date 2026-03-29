Sports

IPL 2026: Mumbai Indians win toss and opt to bowl against Kolkata Knight Riders

MI handed debuts to Afghanistan off-spinner Allah Mohammad Ghazanfar and Sherfane Rutherford.
Mumbai Indians' captain Hardik Pandya, left, and Kolkata Knight Riders' captain Ajinkya Rahane during the toss before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Mumbai Indians and Kolkata Knight Riders, at the Wankhede Stadium, in Mumbai, Maharashtra, Sunday, March 29, 2026 PTI
Published on

MUMBAI: Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and elected to bowl against Kolkata Knight Riders in an Indian Premier League match here on Sunday.

Cameron Green, Finn Allen, Sunil Narine and Blessing Muzarabani are the overseas players for KKR.

Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Sherfane Rutherford, Naman Dhir, Shardul Thakur, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah.

Kolkata Knight Riders: Finn Allen, Ajinkya Rahane (c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi (wk), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Blessing Muzarabani.

Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
IPL 2026
X

DT Next
www.dtnext.in