IPL 2026: Mumbai Indians win toss and opt to bowl against Kolkata Knight Riders

MUMBAI: Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and elected to bowl against Kolkata Knight Riders in an Indian Premier League match here on Sunday.
MI handed debuts to Afghanistan off-spinner Allah Mohammad Ghazanfar and Sherfane Rutherford.
Cameron Green, Finn Allen, Sunil Narine and Blessing Muzarabani are the overseas players for KKR.
Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Sherfane Rutherford, Naman Dhir, Shardul Thakur, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah.
Kolkata Knight Riders: Finn Allen, Ajinkya Rahane (c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi (wk), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Blessing Muzarabani.