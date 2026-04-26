IPL 2026: LSG opt to bowl against KKR

LUCKNOW: Lucknow Super Giants won the toss and opted to bowl against Kolkata Knight Riders in the IPL here on Sunday.
Coming off their first win of the season after seven matches, KKR went unchanged from the side that defeated Rajasthan Royals.
Reeling from four losses on the trot, Rishabh Pant-led LSG made one change, bringing in George Linde.
Teams: LSG: Rishabh Pant (c&wk), Mitchell Marsh, Aiden Markram, Ayush Badoni, Nicholas Pooran, Mukul Choudhary, George Linde, Digvesh Rathi, Mohammed Shami, Prince Yadav, Mohsin Khan.
KKR: Ajinkya Rahane (c), Tim Seifert (wk), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi, Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi.