IPL 2026: Rajasthan Royals opt to bat against KKR

Rajasthan Royals' captain Riyan Parag, right, and Kolkata Knight Riders' captain Ajinkya Rahane at toss during the Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Kolkata Knight Riders and Rajasthan Royals, at Eden Gardens in Kolkata, West Bengal, Sunday, April 19, 2026 PTI
KOLKATA: Rajasthan Royal skipper Riyan Parag won the toss and elected to bat against Kolkata Knight Riders in their Indian Premier League match here on Sunday.

The Royals have made a couple of changes with Shimron Hetmyer coming back into the side, replacing Lhuan-dre Pretorius while Brijesh Sharma steps in for Tushar Deshpande.

KKR, who are still searching for their first win of the season, are unchanged.

Teams: Rajasthan Royals: Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Ravi Bishnoi Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Tim Seifert(w), Cameron Green, Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy.

