KKR win toss, opt to bowl; Hardik Pandya returns to lead MI

KOLKATA: Kolkata Knight Riders skipper Ajinkya Rahane elected to bowl against Mumbai Indians in their must-win IPL match here on Wednesday.
The Knight Riders retained the playing 11 from their previous match, while Hardik Pandya retuned to lead MI from an injury-enforced break. Former skipper Suryakumar Yadav too made a comeback to the eleven.
KKR have 11 points from 12 matches and they need to win this game to retain their playoff chances, while Mumbai have already been knocked out of the playoffs race.
Teams: Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Naman Dhir, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Will Jacks, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Raghu Sharma.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Angkrish Raghuvanshi(w), Cameron Green, Rovman Powell, Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy, Saurabh Dubey.