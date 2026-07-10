Sonitraj bowls Olive Tree Global School to victory

CHENNAI: N Sonitraj (5-15) and S Aniruth (5-18) emerged match winners for their respective teams in U-16 TNCA City Schools tourney for C Ramaswamy Trophy on Thursday.
Also excelling were E Siddharth 5 for 29, N Haethish 5 for 8, V Abinav Santhosh 6 for 18 and R Adhavan 5 for 8 including a hat-trick.
BRIEF SCORES: Chennai Boys HSS Nungambakkam 64 in 22.2 overs (S Abishek Ram 3/6) lost to St Bedes AIHSS ‘A’ Santhome 67/1 in 7.4 overs (V Samjeevaa 31 n.o); APL Global School 152/9 in 30 overs (R Shravan 53, N Neil Nithwin 39, N Sonitraj 5 for 15 lost to Olive Tree Global School 154 for no loss in 19 overs (B Siddhartha 68 no, J Ethan Paul 62 no); SBOA School & Jr College, Anna Nagar 93 in 28.1 overs (S Rahul Bala 4/23, EJ Kavin 3/7) lost to Ramachandra Public School Kottivakkam 94/2 in 13.1 overs (V Rithaesh 58 n.o); Santhome HSS ‘A’ 208/7 in 30 overs (M Shyam 50, S Rithvik 38 B Kundan Kumar 36, Vyshnav 3/40) beat PSBB ‘B’ 82/4 in 20.2 overs (S Arjun 30). Note: Target revised to 152 runs 20.2 overs and
Santhome HSS ‘A’ won by 70 runs;
St Bede’s AIHSS ‘B’ 236/3 in 30 overs (A Desigan 87, MK Raghav 93 no) beat The Schram Academy CBSE 60 in 26.1 overs (S Prajan 3/5); Nellai Nadar MHSS 98 in 29.3 overs (S Sabareesh 3/14, SS Sarabesh Siva 4/27) lost to St Michaels Academy 100 for 6 in 27.5 overs; Saraswathi Vidyalaya SSS Vadapalani 70 in 26.5 overs (RS Sujithan 3/6, P Mithun Karthick 3/12) lost to Ebenezer MHSS ‘A’ Korattur 71/1 in 11 overs (PB Shourya Kumar 39 n.o); Don Bosco MHSS ‘B’ Egmore 193/7 in 30 overs (S Mayank Dhruva 47, S Saif Ali 40, S Sanjay 34 no) beat Maharishi Vidya Mandir SSS Chetpet 68 in 22.3 overs (N Haethish 5/8); The Hindu SSS ‘A’ Adyar 38 in 15.2 overs (S Aniruth 5/18, N Rahul 3/12) lost to Heartfulness Int’l School NIOS ‘A’ Kolapakkam 40 for no loss in 4 overs; Sishya OMR School Thuraipakkam 192/8 in 30 overs (S Advaith 80, Joel Koshy Mathews 49, H Gurusaran 3/28) beat Jawahar Vidyalaya SSS Ashok Nagar 137 in 26.1 overs ; Jawahar Vidyalaya SSS Ashok Nagar 127 in 30 overs (E Siddharth 5/29) beat St Johns Public School Jalladianpet 125 in 29 overs (Siva Hari 32).