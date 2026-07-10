Sonitraj bowls Olive Tree Global School to victory

Santhome HSS ‘A’ won by 70 runs;

St Bede’s AIHSS ‘B’ 236/3 in 30 overs (A Desigan 87, MK Raghav 93 no) beat The Schram Academy CBSE 60 in 26.1 overs (S Prajan 3/5); Nellai Nadar MHSS 98 in 29.3 overs (S Sabareesh 3/14, SS Sarabesh Siva 4/27) lost to St Michaels Academy 100 for 6 in 27.5 overs; Saraswathi Vidyalaya SSS Vadapalani 70 in 26.5 overs (RS Sujithan 3/6, P Mithun Karthick 3/12) lost to Ebenezer MHSS ‘A’ Korattur 71/1 in 11 overs (PB Shourya Kumar 39 n.o); Don Bosco MHSS ‘B’ Egmore 193/7 in 30 overs (S Mayank Dhruva 47, S Saif Ali 40, S Sanjay 34 no) beat Maharishi Vidya Mandir SSS Chetpet 68 in 22.3 overs (N Haethish 5/8); The Hindu SSS ‘A’ Adyar 38 in 15.2 overs (S Aniruth 5/18, N Rahul 3/12) lost to Heartfulness Int’l School NIOS ‘A’ Kolapakkam 40 for no loss in 4 overs; Sishya OMR School Thuraipakkam 192/8 in 30 overs (S Advaith 80, Joel Koshy Mathews 49, H Gurusaran 3/28) beat Jawahar Vidyalaya SSS Ashok Nagar 137 in 26.1 overs ; Jawahar Vidyalaya SSS Ashok Nagar 127 in 30 overs (E Siddharth 5/29) beat St Johns Public School Jalladianpet 125 in 29 overs (Siva Hari 32).