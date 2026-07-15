Shanvaessh slams double ton for Tirupur

Brief Scores:

Tirunelveli 155 in 70 overs (Rejan Abinav 45, Sachin 4/48) vs. Thiruvallur 71/2 in 20 overs; Tiruvannamalai 93 in 33.5 overs (Mohan Ram 5/13) vs Salem 384/2 in 65 overs (Mohamed Saafir 154; Mohamad Arfaz 156 no); Tirupur 339 in 85.1 overs (SP Shanvaessh 205, RS Ashwath Kumar 50, Sachin Kumar 5/69) vs Dharmapuri 20/1 in 6 overs; Virudhunagar 122 in 39.3 overs (Niranjanveer 40, N Jeeva 4/29) vs. Chengalpattu 94/5 in 48 overs