Sandhya, Samyuktha make TN history with 413-run stand

Brief Scores:

Group A in Coimbatore: Coimbatore 434/1 in 50 overs (Sandhya 214 no, Samyuktha 173 no) bt Tirupattur 123/7 in 50 overs; Theni 67 in 24.5 overs (Athisaya Sri 44, Ayesha 5/17) lost to Krishnagiri 68/1 in 8.4 overs (Sudheshna 47 no)

Group B in Dindigul: Dindigul 239/9 in 50 overs (Jai Shiva Shree 79) bt Madurai 155 in 43.1 overs (Naga Sri 34, Harini 3/36); Tiruvannamalai 99 in 38.3 overs (Aradhana 3/28, Karvinya 3/10) lost to Dharmapuri 100/4 in 26.1 overs (Deepika 43 no)

Group C in Kallakurichi: Sivagangai 161/7 in 37 overs (reduced) (Priya Dharshini 64) bt Villupuram 82 in 30.2 overs (A. Harini 3/15); Kallakurichi 115 in 29.2 overs (Subhaharini 68, Mayuri 5/27) lost to Thanjavur 117/7 in 25.2 overs (Manisha 53)

Group D in Salem: Thiruvallur 209/3 in 20 overs (reduced) (Nandhana 57) bt Ramanathapuram 52/9 in 20 overs (Aasitha 3/7); Salem 221/6 in 41 overs (Rithika 58, Dharani 48) bt Namakkal 61 in 33.4 overs (Sonika 5/8)

Group E in Chengalpattu: Chengalpattu 426/6 in 50 overs (Ruthrapriya 138, Pavithra 100) bt Cuddalore 54 in 22.1 overs (Gordon Sharon Godwin 6/19); Ariyalur 34 in 22.5 overs (Sinega 4/3) lost to Tiruchirapalli 35/1 in 5.4 overs

Group F in Pudukottai: Nilgiris 100 in 32 overs (Nivetha 5/14) lost to Pudukkottai 101/9 in 29.1 overs (Saraswathi 33 no); Virudhunagar 94 in 24.2 overs (Nandhini 5/27) lost to Vellore 95/1 in 13.2 overs (Thenmozhi 41 no)

Group G in Erode: Perambalur vs Ranipet: Match Abandoned due to overnight rain; Nagapattinam 21 in 17 overs (reduced) (Dikshasakthivel 3/4) lost to Erode 23/0 in 2.2 overs

Group H in Tirunelveli: Tirunelveli 186/8 in 50 overs (Abitha 48, Akshaya 5/24) bt Kancheepuram 135 in 47 overs (Jaishree 31 no, Andriya 4/21); Thoothukudi 165/8 in 50 overs (Priya 40, Pooja 4/14) lost to Tenkasi 166/2 in 18.5 overs (Anusuya 74 no, Pirathiksha 31)