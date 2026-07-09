Ramaswamy Trophy: Ton-up Yashveer, Ashwin emerges as heroes

CHENNAI: St John’s Public School’s batter Ashwin Arun Kumar scored a quickfire 87-ball 104 with eleven boundaries in its Ramaswamy Trophy clash against Jeppiaar CBSE School here on Wednesday.
Heartfullness’s Yashveer too notched up a 88-ball 102 in two of the most dominant displays in the ongoing round.
Brief Scores: At Union: St. John’s Public School, Jalladianpet 210/3 in 30 overs (Ashwin Arun Kumar 104, Akshadh Rao 51) bt Jeppiaar CBSE School, Semmancheri 144 in 27.5 overs (Levin Joel 3/25, R Rishi 3/25)
Jawahar Vidyalaya SSS, Ashok Nagar 115 in 25.5 overs (Jai Saish 35, Abilash Gopu 3/15, Raneesh Athreya 3/15) bt Bhavans Rajaji Vidyashram, Kilpauk 112 in 25.2 overs (Aadhitya 39, Padmeshwaran 3/17)
At MIT: Heartfullness Int. School CBSE 234/6 in 30 overs (Yashveer 102, Kridhay 55 no) bt KSN SSS 112 in 19.2 overs (S Pranav 4/27)
At Sumangali Matting: Govt HSS ‘A’ West Mambalam 151 in 30 overs (N Dharish 35, R Aadhavan 3/13) tied with Heartfulness Int. School NIOS ‘B’ Kolapakkam 151/8 in 30 overs (S Hashvamithran 42, Sibeshraj 36 no)
At SMK Fomra B: Jeppiaar MHSS, Semmancheri 190/6 in 30 overs (Trivikram 32, Venugonda Thanishwar 30, S Jervin 61, T Siddheswar 3/36) tied with PSBB SSS, Nungambakkam 190 in 29.5 overs (Rishab Malhotra 74), Result: PSBB SSS, Nungambakkam won on (Lesser No of Fair deliveries)
At Gandhi Nagar: Sri Vimala Vidyalaya SSS KK Nagar 60/8 in 30 overs (Pradyun Badri 3/9) lost to PSBB SSS ‘A’ KK Nagar 62 for no loss in 6 overs (S Dhakshan 36 no).