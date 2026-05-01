Rajasthan opt to bat; Starc returns for Delhi

Aussie speedster Mitchell Starc is set for his first match of the season for DC after recovering from a shoulder injury.
JAIPUR: Rajasthan Royals skipper Riyan Parag opted to bat against Delhi Capitals after winning the toss in the IPL here on Friday.

For the home side RR, wrist spinner Ravi Bishnoi made a comeback in place of Yash Raj Punja.

Teams

RR: Riyan Parag (c), Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel (wk), Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Shubham Dubey, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Nandre Burger and Brijesh Sharma

DC: Axar Patel (c), KL Rahul (wk), Pathum Nissanka, Nitish Rana, Sameer Rizvi, Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Kyle Jamieson, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav and T Natarajan.

Related Stories

No stories found.
