PSBB’s Rishab steals show with ton

Brief Scores: Ramachandraa Public School, Kottivakkam 236/7 in 50 overs (Varun Karthick 66) bt St. Bede’s AIHSS 'B' Santhome 195/7 in 50 overs (SCP Balasubramanian 40, MK Raghav 40); PSBB SSS Nungambakkam 273/5 in 50 overs (Rishab Malhotra 127) bt Heartfulness Int. School (CBSE) Kolapakkam 164 in 42.2 overs (Roshan 43, Yohaan 3/22); Don Bosco MHSS ‘B’ Egmore 148/8 in 50 overs (Saif Ali 41) lost to Heartfulness Int. School NIOS ‘B’ Kolapakkam 152/3 in 35.4 over (R Adhavan 74 no, Yuvanesh 50 no); St. Bede's AIHSS 'A' Santhome 219 in 50 overs (Jadan Jonah David 67, Royal Gangwani 36, Abishek 3/18) bt Heartfulness Int. School (NIOS) 'A' Kolapakkam 212 in 48.2 overs (Prathish 62, M. Siddharth 4/30)