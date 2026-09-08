Prem CC’s Somasundaram puts on show

CHENNAI: In the latest round of Tamil Nadu Cricket Association (TNCA)’s third-division league, Prem CC’s batter Somasundaram smashed an unbeaten 140 in a two-wicket loss to ICF SA. However, G Siddharth’s 140-ball 125 turned trump for Nungambakkam CC in its clash against AGS Office RC.
Triplicane SC’s Arunachalam smashed a ton while Singam Puli CC’s leggie Vijay picked up figures of 6/28 – the best in the ongoing round.
Brief Scores:
III Division B Zone:
TSR MSC 225/9 in 50 overs (P. Ajith Kumar 63 no) bt Triplicane SC 222/9 in 50 overs (S. Arunachalam 104 no, S. Kishan Kumar 3/38); Southern Railway SA 176 in 43.3 overs (M. Sivanesh 57, S. Pugal 47, A. Gangadharan 4/29, S. Rohan 3/33) lost to Hunters XI 177/4 in 37.3 overs (T. Lalith Chockalingam 83, R. Rokith 52); Nungambakkam CC 290/6 in 50 overs (G. Siddharth 125, S. Kaarthi 55, Rohith Jayapandi 3/63) bt AGS Office RC 240 in 46.4 overs (Mohit Mittan 83, Mohamed Saafir 71, T. Muralitharan 3/38, R. Naveen 3/56); Singam Puli CC 255/7 in 50 overs (S. Vijay 56, S. Dhanish Kumar 49, R. Divakar 46 no, D. Jobin Raj 40) bt Egmore Club 117 in 34.2 overs (K. Vijay 6/28); UFCC (T. Nagar) 144 in 44.3 overs (V. Aakash 47, M. Prabhu 3/28, V. Krishnan 3/29) lost to Madras Aryan Club 148/3 in 40.4 overs (P.S. Raghul 56 no, R. Audhi Sachin 48); Prem CC 247/8 in 50 overs (S. Somasundaram 140 no, S. Omesh 3/44) lost to ICF SA 248/8 in 49 overs (Nitin Singh 82, S. Omesh 46, Rohit Baliyan 38, B. Arvind 3/49)
IV Division B Zone:
Comrades CC 203 in 47.5 overs (E. Vasantha Kumar 46, R. Rohith Ram 4/58) lost to Kovai Knights 204/6 in 33.2 overs (K. Narasimhan 54, R. Sri Neranjan 42, R. Mowli Raj 42, M. Saravanan 3/54); BRC 262/6 in 50 overs (P.S. Sivaramakrishnan 95 no, L. Saravanan 71, N. Waseem Ahmed 52) bt Kumbhat CC 215 in 47.1 overs (A. Bhavansree 52, K. Baladharan 35, S. Vivek Athinam 3/63, R. Dinesh Kumar 3/75); Sir Theagaraya RC 142 in 36.4 overs (S. Jayachandran 37, V. Naveen 5/38, M. Parameshwaran 3/35) lost to T.I. Cycles S & RC 143/4 in 29.3 overs (M. Suganesh 77 no); PUC 284 in 48.1 overs (B. Prakash 83, Ajay Singh 52, V. Goutham 43, P. Thamizharasan 41, M. Mohammed Younus 4/87, Siddharth Dixit Kamalesh 3/33) bt CUC 280 in 49.2 overs (J.T. Adhith Samraj 73, V. Prajeesh 42, Adithya Arun 39, M. Gowtham 4/62, Mohammed Rayhaan Syed 3/73); Triplicane CC 78/9 in 27.4 overs (N. Abishek 3/9) lost to YMA 82/2 in 15.3 overs (S.P. Raghul Rithick 52 no); Jubilee CC 249 in 49.1 overs (Vasisht Shankar Raman 81, Prem 45, R. Keerthi Vasan 33, Yamin Ahmed Tusi 4/31, T. Vigneshwar 4/79) lost to Social CC 253/6 in 48.5 overs (A. Madhesh 71 no, Karun Danush 67, V.S. Kousik 39, Honnesh S Mehra 37)
V Division B Zone: Grand Prix CC 96 in 37.1 overs (R. Srivatsan 5/25, S. Shankar Lal 3/2) lost to Chennai P&T Audit RC 99/3 in 24.2 overs (R. Anthony Monttfort 31 no); CCL 197/9 in 50 overs (Syed Sadiq Pasha 64, V. Ramalingam 47, S. Santhana Devan 30, P. Mahesh Krishna 5/39) lost to Free Lancers CC 198/7 in 42 overs (A. Pranav 46, S. Mahesh 36, L. Ashwin Kumar 35, M. Nishar Ali 33, J. Kathiravan 3/38); Lusuraj CC 293/5 in 50 overs (V. Sasikaran 80, D. Giripal 80, M. Jayasurya 52 no, K. Kaleeswaran 43) bt Twentieth CC 218 in 45.4 overs (Shyam Tony 44, J.R. Nitin Dhamodhar 43, V. Sasikaran 4/58, V. Dinakaran 3/67); TANGEDCO S & GC 247/9 in 50 overs (K. Chithirakannan 95 no, T. Tamizharasan 34, V. Barath Kumar 3/47, Lagan 3/59) bt Companions CC 86 in 23.4 overs (K. Vinayagam 4/32); Indian Oil (RO) S & RC 265/8 in 50 overs (P. Kanish Prabhu 94, P. Rakesh Kumar 58, C. Vijaya Balaji 41, M. Elavarasan 3/47) bt Vepery CC 180 in 41.4 overs (M. Prabhu 48, M. Elavarasan 30 no, K.R. Shrreyas Raghavan 3/14); YMCC 146 in 50 overs (S. Sabareesh 42, B. Ravi Shankar 4/43, K. Jagadeesh 3/25) lost to MRC 'B' 147/8 in 30.1 overs (M. Anbu Selvan 64, K. Jagadeesh 31 no, A. Aravind 5/40)