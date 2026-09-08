Prem CC’s Somasundaram puts on show

V Division B Zone: Grand Prix CC 96 in 37.1 overs (R. Srivatsan 5/25, S. Shankar Lal 3/2) lost to Chennai P&T Audit RC 99/3 in 24.2 overs (R. Anthony Monttfort 31 no); CCL 197/9 in 50 overs (Syed Sadiq Pasha 64, V. Ramalingam 47, S. Santhana Devan 30, P. Mahesh Krishna 5/39) lost to Free Lancers CC 198/7 in 42 overs (A. Pranav 46, S. Mahesh 36, L. Ashwin Kumar 35, M. Nishar Ali 33, J. Kathiravan 3/38); Lusuraj CC 293/5 in 50 overs (V. Sasikaran 80, D. Giripal 80, M. Jayasurya 52 no, K. Kaleeswaran 43) bt Twentieth CC 218 in 45.4 overs (Shyam Tony 44, J.R. Nitin Dhamodhar 43, V. Sasikaran 4/58, V. Dinakaran 3/67); TANGEDCO S & GC 247/9 in 50 overs (K. Chithirakannan 95 no, T. Tamizharasan 34, V. Barath Kumar 3/47, Lagan 3/59) bt Companions CC 86 in 23.4 overs (K. Vinayagam 4/32); Indian Oil (RO) S & RC 265/8 in 50 overs (P. Kanish Prabhu 94, P. Rakesh Kumar 58, C. Vijaya Balaji 41, M. Elavarasan 3/47) bt Vepery CC 180 in 41.4 overs (M. Prabhu 48, M. Elavarasan 30 no, K.R. Shrreyas Raghavan 3/14); YMCC 146 in 50 overs (S. Sabareesh 42, B. Ravi Shankar 4/43, K. Jagadeesh 3/25) lost to MRC 'B' 147/8 in 30.1 overs (M. Anbu Selvan 64, K. Jagadeesh 31 no, A. Aravind 5/40)