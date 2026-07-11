Pavithra’s 47 tops other displays in TNCA Freyer Women’s T20 Trophy

CHENNAI: Yellow Challengers’ batter Pavithra Sridharan top-scorer for her side, with a 47 in its TNCA Freyer Trophy women’s T20 tournament here on Friday against Purple Blazers. Akshara Srinivasan’s 38 was the other big display, helping Orange Dragons beat Blue Avengers.
BRIEF SCORES: Silver Strikers 62 in 16 overs lost to Pink Warriors 63/9 in 17.3 overs; Green Invaders 81 in 19.1 overs (D Swagata 4/13) lost to Red Rangers 84/2 in 15 overs; Yellow Challengers 134/6 in 20 overs (Pavithra Sridharan 47, S Vaishnavi 3/26) bt Purple Blazers 114 in 19.5 overs (Rinaaz 46); Orange Dragons 128/4 in 20 overs (Akshara Srinivasan 38, SG Shrinithi 33) bt Blue Avengers 95/8 in 20 overs (Eloksi Arun 30)