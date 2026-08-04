Nikhileshsith, Sujith score impressive tons

CHENNAI: Madurai’s skipper B Nikhileshsith smashed an impressive 133 off just 118 balls in its 248-run win over Cuddalore in TNCA Inter Districts U-14 Tournament here on Monday. In the same clash, Madurai’s off-spinner Agilesh picked up stellar figures of 5/8, joining Dhivyadharshan (5/21), AS Tejashwar (5/10) and S Mithran (5/19) in the five-wicket haul club.
Elsewhere, Ramanathapuram’s skipper Sujith also slammed 102 but in a loss against Theni.
Brief Scores:
Group A: Ramanathapuram 182/5 in 50 overs (V Sujith 102) lost to Theni 183/7 in 49.2 overs (Seemathdurai 35), Salem 165/8 in 50 overs (JL Jerwin 4/15) bt Kanyakumari 75 in 26.4 overs (Ajaykumar 42, AS Tejashwar 5/10);
Group C: Sivagangai 194/9 in 50 overs (J Sabari Sashvin 46) bt Ariyalur 91 in 28.5 overs (M Dhivyadharshan 5/21);
Group F: Thanjavur 163/9 in 50 overs (S Ashwin 50, L Ajay Viswa Sai Kuruva 3/29) bt Vellore 93 in 37.3 overs (S Mithran 5/19); Tiruchirapalli 122 in 34.3 overs (K Thirupugal 52, R Lailesh 4/27) bt Kallakurichi 118 in 48.2 overs (S Aniruththan 4/25)