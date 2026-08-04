Nikhileshsith, Sujith score impressive tons

Brief Scores:



Group A: Ramanathapuram 182/5 in 50 overs (V Sujith 102) lost to Theni 183/7 in 49.2 overs (Seemathdurai 35), Salem 165/8 in 50 overs (JL Jerwin 4/15) bt Kanyakumari 75 in 26.4 overs (Ajaykumar 42, AS Tejashwar 5/10);



Group C: Sivagangai 194/9 in 50 overs (J Sabari Sashvin 46) bt Ariyalur 91 in 28.5 overs (M Dhivyadharshan 5/21);



Group F: Thanjavur 163/9 in 50 overs (S Ashwin 50, L Ajay Viswa Sai Kuruva 3/29) bt Vellore 93 in 37.3 overs (S Mithran 5/19); Tiruchirapalli 122 in 34.3 overs (K Thirupugal 52, R Lailesh 4/27) bt Kallakurichi 118 in 48.2 overs (S Aniruththan 4/25)