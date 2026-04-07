MI ask RR to bat in rain-truncated IPL match

The match was delayed by over two-and-a-half hours due to persistent rain.
Ground staff removes covers after the rain, before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Rajasthan Royals and Mumbai Indians, at ACA Stadium, Barsapara, in Guwahati, Assam
Ground staff removes covers after the rain, before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Rajasthan Royals and Mumbai Indians, at ACA Stadium, Barsapara, in Guwahati, AssamPTI
GUWAHATI: Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and elected to bowl against Rajasthan Royals in their IPL match, which has been reduced to 11-overs-a-side, here on Tuesday.

The match was delayed by over two-and-a-half hours due to persistent rain.

Skipper Pandya has recovered from his illness and returns to lead MI while pacer Trent Boult and spinner Allah Ghazanfar also make a comeback to the playing XI after missing the previous match.

Hosts Rajasthan are fielding an unchanged side.

The Teams:

Mumbai Indians:

Hardik Pandya (capt), Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Naman Dhir, Shardul Thakur, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah.

Rajasthan Royals:

Riyan Parag(c), Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma.

