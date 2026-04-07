MI ask RR to bat in rain-truncated IPL match

GUWAHATI: Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and elected to bowl against Rajasthan Royals in their IPL match, which has been reduced to 11-overs-a-side, here on Tuesday.
The match was delayed by over two-and-a-half hours due to persistent rain.
Skipper Pandya has recovered from his illness and returns to lead MI while pacer Trent Boult and spinner Allah Ghazanfar also make a comeback to the playing XI after missing the previous match.
Hosts Rajasthan are fielding an unchanged side.
Mumbai Indians:
Hardik Pandya (capt), Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Naman Dhir, Shardul Thakur, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah.
Rajasthan Royals:
Riyan Parag(c), Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma.