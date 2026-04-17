Sports

KKR opt to bat against Gujarat Titans

KKR skipper Ajinkya Rahane with GT captain Shubman Gill during the toss in Narendra Modi stadium, Ahmedabad, Gujarat.(Photo: X/@IPL)
AHMEDABAD: Kolkata Knight Riders skipper Ajinkya Rahane won the toss and elected to bat against hosts Gujarat Titans in their IPL match here on Friday.

KKR, who are winless this season, have made one change with Tim Seifert replacing fellow Kiwi Finn Allen.

The Titans are unchanged.

Teams:

Gujarat Titans:

Shubman Gill (capt), B Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Ashok Sharma, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj

Kolkata Knight Riders:

Tim Seifert, Sunil Narine, Ajinkya Rahane (capt), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Rovman Powell, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi.

